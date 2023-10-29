Erzurum'da Avukatlar Cumhuriyet Bayramı'nda Şarkı Söyledi

Erzurum Barosuna kayıtlı avukatlar, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü için tarihi mekanlarda 'Bir Başkadır Benim Memleketim' şarkısını seslendirdi.

Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Erzurum'da avukatlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü kapsamında tarihi mekanlarda "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısını seslendirdi.

Erzurum Barosuna kayıtlı avukatlar, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü için farklı enstrümanlar kullanarak seslendirdikleri "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısına, kentin tarihi ve turistik yerlerinde klip hazırladı.

Şarkının klibinde avukatlar eseri, Nene Hatun Tabyaları, Yakutiye Medresesi, Erzurum Tren Garı, Palandöken Kayak Merkezi, Atatürk Üniversitesi girişi, Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese, Atatürk Evi, Kongre Binası, Üç Kümbetler ve Havuzbaşı Kent Meydanı'nda seslendirdi.

Avukatlar, klibi Erzurum Barosu önünde ellerinde Türk bayraklarıyla sonlandırdı.