Erzurum'da Ahilik Kültürü Haftası kutlandı

ERZURUM - Erzurum'da "Ahilik Kültürü Haftası" düzenlenen törenle kutlandı.

Yakutiye Kent Meydanı'ndan yapılan programa Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Mehteran takımının gösterileriyle başlayan programda konuşan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat, "Amacımız ahilik felsefesini yılda bir hafta kutlanan bir gelenek olmaktan öte ticari ve sosyal hayatımıza yerleştirmektir. Diyoruz ki, içinde bulunduğumuz zaman kendimizi, yani işimizi, mesleğimizi davranışlarımızı, tüketim kalıplarımızı, misafirperverliğimizi vatana, millete, insanlığa karşı yükümlülüklerimizi gözden geçirme zamanıdır. Helal her lokmamızdan birini gönül coğrafyamızda paylaşma zamanıdır. ve komşumuz açken tok yatmadığımıza emin olmak zamanıdır." dedi.

Akademisyen ve Erzurum Tarih Derneği Başkanı Prof. Dr. Haci Ömer Özden, Erzurum'da da birçok ahi bulunduğunu hatırlatarak, " Ahilik bir esnaf teşkilatı olmanın yanında bu esnaf ve sanatkarlar arasındaki birlik, beraberlik, birlik, düzenlik dayanışma dili konuları ele alan bir sosyal toplum kuruluşudur. Yani geçmişteki STK'lardan bir tanesidir. Gerektiğinde sadece üretim yapmayıp sadece eğitimle uğraşmayıp, yeri geldiğinde devlet idaresine bile yardımcı olan, yeri geldiğinde bulunduğu şehri düşmana karşı savunan, eli kılıç tutan bir birliktir Ahilik. Bu bakımdan toplumumuzun her kesiminde geçmiş yıllarda Ahileri görmek mümkündür. " diye konuştu.

Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat'da yaptıkları konuşmalarda Ahilik teşkilatının asırlarca bu topraklarda ticaretin ve dayanışmanın bel kemiği olduğunu vurgulayarak, bunun devam etmesinin öneminden bahsettiler. Konuşmalardan sonra Kuran-ı Kerim tilaveti ve Şed Kuşatma Töreni yapıldı. Erzurum'da bu yıl 74 yaşındaki Terzi Sebahattin Sarıkaya yılın ahisi, Mustafa Ozman yılın kalfası ve seçildi.