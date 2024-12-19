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Erzurum, 2025 Turizm Başkenti ve Avrupa Kış Sporları Merkezi Olacak

Erzurum, 2025 Turizm Başkenti ve Avrupa Kış Sporları Merkezi Olacak
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Erzurum, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından '2025 Turizm Başkenti' ve 'Avrupa Kış Sporları Başkenti' ilan edilmesiyle turizmdeki yoğunluğunu artırdı. Palandöken'deki otellerin doluluğu geçen yıla göre önemli bir artış gösterdi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen ve "Avrupa Kış Sporları Başkenti" seçilen Erzurum'da, turizmciler yoğun geçecek sezona mutlu başladı.

Erzurum'un "Avrupa Kış Sporları Başkenti" ve "2025 Turizm Başkenti" ilan edilmesiyle, Türkiye'nin en çok tercih edilen kış turizm merkezlerinden olan ve doğal karın yanı sıra suni karlamayla sezonu erken açıp geç kapatan Palandöken'deki otellerde yoğunluk başladı.

Geçen yıl aralıkta otellerde yüzde 30 olan doluluk, bu ay yüzde 50'yi geçti. Hazırlıklarını tamamlayan turizmciler, ocak ve şubat döneminde, iki önemli organizasyondan dolayı rekor sayıda misafir ağırlamayı hedefliyor.

"Turizmciler aralık ayından çok memnun"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kuzeydoğu Anadolu Bölge Başkanı Nuh Şenol, AA muhabirine, aralıkta pistlerinin yüzde 90'ı açılan Palandöken'e, Rusya, Avrupa, İran, Nahcivan ve Gürcistan'dan rezervasyonlar aldıklarını söyledi.

Palandöken'de misafirlerin kayağın yanı sıra termal kaplıca keyfi, zipline, insan sapanı ve lastik raftingi gibi ekstrem sporlar yapabildiğini belirten Şenol, "Birçok firma toplantı ve seminerler için de Erzurum'u tercih etmeye başladı. Bu bizleri çok mutlu etti, turizmciler aralık ayından çok memnun." dedi.

"Sezonda hedefimiz 1 milyondan fazla turist"

Şenol, merkezde ocak ve şubatın dolu dolu geçeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ocak ve şubatı yüzde 90 üzerinde dolulukla geçirmeyi öngörüyoruz, bu aylara ciddi anlamda rezervasyon yapılıyor. Sezonda hedefimiz 1 milyondan fazla turist. Orta Doğu'dan misafir almaya başladık, özellikle Katar, Bahreyn, Kuveyt gibi ülkeler Palandöken'i tercih ediyor. Erzurum'un Avrupa Kış Sporları Başkenti ve 2025 Turizm Başkenti seçilmesi turizmcileri mutlu etti."

Spor yatırımları sonucu yaz kış spor merkezi haline gelen Erzurum'da her yıl yeni otel ve turizm işletmeleri açıldığını belirten Şenol, turizmcilerin sezona hazır olduğunu dile getirdi.

Palandöken'i bacasız fabrika olarak nitelendirdiklerini ifade eden Şenol, "Ülkeye, bölgeye ve şehrimize katma değer sağladığı için turizmi önemsiyoruz. Her geçen gün istihdam alanında da ciddi açığı kapatıyor." diye konuştu.

"Bu sezon rekor misafir bekliyoruz"

Erzurum'da kayak hizmeti veren otelin genel müdürü Bora Kanber de hava limanına yakınlığı, suni karlama sistemleri, gece ışıklandırılmış ve güvenli pistleriyle Palandöken'in, kayak turizminde öne çıkan bir destinasyon haline geldiğini söyledi.

Dağdaki tüm otellerde bu ayın sonunda doluluğun yüzde 90'lara varacağını dile getiren Kanber, "Erzurum'un Avrupa Kış Sporları Başkenti ve Turizm Başkenti seçilmesiyle çeşitli organizasyonlar ve kayak yarışlarına ev sahipliği yapacağız. Bunların varlığı, otelcilerin, Erzurum'un yüzünü güldürüyor. Bu sezon rekor misafir bekliyoruz." dedi.

"2025 sezonu, Palandöken'deki doluluk açısından son 10 yılın rekoru olacak"

Palandöken'de bir otelin genel müdürü Ömer Akça ise aralıkta doluluk oranlarının iyi olduğunu anlatarak, "Rezervasyonlarımız inanılmaz akıyor, Palandöken yılbaşını yüzde 100 dolulukla geçirecek. Erzurum'un Avrupa Kış Sporları Başkenti ve Turizm Başkenti seçilmesi, dünya devletlerinin dikkatini Palandöken'e çevirdi, bunun için rezervasyonlar geliyor. Turizmciler olarak bu işten mutluyuz. 2025 sezonu, Palandöken'deki doluluk açısından son 10 yılın rekoru olacak." şeklinde konuştu.

Bursa'dan gelen kayaksever Ebru Boztekin de güvenli pistleri nedeniyle tercih ettikleri Palandöken'de aralık ayına rağmen yoğunluk olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Kültür Sanat
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