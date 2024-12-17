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Erzurum 2025 Turizm Başkenti: Kış Oyunları İçin Hazırlıklar Başladı

Erzurum 2025 Turizm Başkenti: Kış Oyunları İçin Hazırlıklar Başladı
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Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Koordinatörü Muharrem Çığlık, 7 Ocak 2025'te düzenlenecek Kış Oyunları açılışı için siyasi parti temsilcileri ve belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Erzurum'un uluslararası tanıtımına katkı sağlayacak olan Kış Oyunları ile kenti etkinliklerle renklendirmeyi hedefliyor.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) "2025 Erzurum Turizm Başkenti" Koordinatörü Muharrem Çığlık, siyasi parti temsilcilerini ve belediye başkanlarını ziyaret ederek, 7 Ocak 2025'te düzenlenecek Kış Oyunları açılışına davet etti.

EİT tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilmesi dolayısıyla uluslararası ilk organizasyonun Palandöken'de Kış Oyunları ile başlayacağı Erzurum'da hazırlıklar sürüyor.

Bu kapsamda kentteki kamu kurumlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmalarını sürdüren Çığlık, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ile AK Parti, MHP, CHP, Büyük Birlik, Saadet ve Yeniden Refah partilerinin il başkanlıklarını ziyaret etti, heyetleri 7 Ocak 2025'te düzenlenecek Kış Oyunları açılış programı ile kortej yürüyüşüne davet etti.

Aynalı ile Yakutiye ve Palandöken belediyelerini de ziyaret eden Çığlık, belediye başkanlarına kentte yıl boyunca düzenlenecek önemli etkinlikler hakkında bilgi verdi.

"Kış Oyunları, Erzurum'un uluslararası alandaki tanıtımına katkı sağlayacak"

Çığlık, AA muhabirine, Kış Oyunları'nın Erzurum'un uluslararası alandaki tanıtımına katkı sağlayacağını belirterek, "Erzurum sadece Türkiye'nin değil, EİT ülkelerinin de sembolü haline gelecek. 7 Ocak'ta düzenleyeceğimiz kortej yürüyüşü ve açılış programı, şehrimizin bu potansiyelini tüm dünyaya gösterecek. Bu süreçte tüm siyasi partilerin desteği bizim için çok kıymetli." dedi.

Siyasi parti temsilcilerinin bu önemli organizasyona tam destek vereceklerini ifade eden Çığlık, Erzurum'un tanıtımı için ortak çaba içinde olacaklarını dile getirdi.

Kış Oyunları açılış programına Erzurumluları ve misafirleri davet eden Çığlık, "'Turizm Başkenti Erzurum'da tüm yıl etkinlikler sürecek. Erzurum, 2025 Turizm Başkenti ünvanıyla kültürel ve sportif mirasını dünyaya tanıtarak turizm alanında çekim merkezi haline gelmeyi hedefliyor. Bu anlamda tüm paydaşlarla yakın işbirliği içinde bu ünvanı layıkıyla taşımak için çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Kültür Sanat
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