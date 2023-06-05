Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali Başvuruları Başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle düzenlenecek olan Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali için başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacak. Festivalde kurmaca, belgesel ve Erzincan içeriğiyle 3 farklı kategoride yarışacak kısa filmler, alanında uzman kişiler tarafından değerlendirilecek ve ödülleri 23 Ekim 2023 tarihinde sahiplerini bulacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle 19-23 Ekim'de gerçekleştirilecek "Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali" hazırlıklarına başlandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sinema Genel Müdürlüğü, Erzincan Valiliği, Erzincan Belediyesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Medeniyet Sanat ve Turizm Derneği, destekleriyle bu yıl beşincisi düzenlenen ve 5 gün sürecek festival için başvuru şartları, önümüzdeki günlerde sinemaseverlere duyurulacak.

Ulusal ve uluslararası alanda yoğun ilgi gören festivalde bu yıl yarışmacılar, "kurmaca", "belgesel" ve "Erzincan" içeriğiyle 3 farklı kategoride yarışacak.

Alanında uzman akademisyen, oyuncu ve sanatçılar tarafından değerlendirilecek kısa filmlerin ödülleri, 23 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilecek törenle sahiplerini bulacak.

Vali Mehmet Makas da festivalin kentte sanatın gelenekselleşmesine büyük katkı sağlamaya devam edeceğine inandığını belirtti.