Erzincan kültür sanat haberleri | Erzincan'daki 'Karacalar Şelalesi' doğa tutkunları tarafından keşfedilmeyi bekliyor

Erzincan'ın Üzümlü ilçesi Karacalar köyü yaylasında 40 göze suyunun birleşmesi ile yaklaşık 50 metre yükseklikten akan Karacalar Şelalesi, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlere güzel bir alternatif oluşturuyor.

Hava sıcaklığının yaklaşık 35 dereceye yaklaştığı kentte, kar ve yağmur sularıyla oluşan ilçede bulunan Karacalar Şelalesi, sarp kayalıklar arasından yaklaşık 50 metre ve 4 kat yükseklikten akan görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Köyün eski yerleşim alanı üzerinde bulunan şelaleye ulaşmak isteyenler, patika yollardan yürüyerek endemik bitki türleri ve yaban hayatını görme fırsatı da sunuyor.

Köy sakinlerinden Rıza Akpolat, AA muhabirine, bölgenin ender doğal güzellikler arasında yer aldığını söyledi.

Şelalenin yazın kavurucu sıcaklarda bölgeye serinlik verdiğini anlatan Akpolat, şunları kaydetti:

"Köyümüz tarihi bir köy. Özellikle doğasever vatandaşlarımız ilkbaharda buraya gelip bu güzelliği fotoğraflıyor. Hollanda'dan gelen ziyaretçilerimiz de var. Hollanda'dan gelen misafirimiz buranın fotoğraflarını çekerek yurt dışında tanıtım çalışması yaptı. Yazın kavurucu sıcaklarda bulunduğunuz yerde suyun buharı sizi serinletiyor. Şelalemiz bahar aylarında daha canlı akıyor."

Şelale 40 kaynak suyunun birleşmesinden oluşuyor

Köy sakinlerinden Rıza Bakır ise şelalenin dağda bulunan 40 yer altı kaynak suyunun birleşmesi ile oluştuğunu ve yaklaşık 50 metreden döküldüğünü ifade etti.

Müslüm Ulaş da şelalenin doğal güzelliğinin yanı sıra bölgede bulunan 6-7 tane köyün tarımsal sulama ihtiyacını da karşıladığını belirtti.