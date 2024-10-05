Üye Girişi
Haberler

Erzincan'ın Yöresel Lezzetleri Coğrafi İşaret İçin Başvuruda Bulundu

Erzincan'ın Yöresel Lezzetleri Coğrafi İşaret İçin Başvuruda Bulundu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'ın geleneksel lezzetleri olan yaprak döner, tandır ketesi ve daha fazlası için coğrafi işaret tescili için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yapıldı. Valilik öncülüğündeki programda, tescil başvurusu yapılan ürünler tanıtıldı.

Erzincan'ın yöresel lezzetlerinden, yaprak döneri, tandır ketesi, kasefe tatlısı, lüle baklavası, tava leblebisi, sakı elması, tandır ekmeği, tandır lavaşı, babukko yemeği ve atom sütlaç ile kemaliye kavurmasının coğrafi işaret tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapıldı.

Valilik girişimiyle coğrafi işaret belgesi başvurusunda bulunan 11 ürün, Erzincan İl Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nde düzenlenen programla tanıtıldı.

Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Ömer Faruk Sarıtaş, coğrafi işaret tescil başvurusu yapılan 11 yöresel lezzet hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Programda ayrıca DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Serkan Kütük ile Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Rahmi Özendi'nin katılımıyla bal paketleme tesisi makine ekipmanlarına ait protokol imza töreni de gerçekleştirildi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, programda yaptığı konuşmada, yöreye ait zenginliklerin coğrafi işaretleme envanterine dahil edilmesinin büyük önem arz ettiğini söyledi.

Bugüne kadar 7 ürünün marka tescilinin gerçekleştiğini ve yeni ürünlerle bu sayının 18'e çıkacağını aktaran Aydoğdu, "Bu çalışmalarla değerlerimize sahip çıkıyor ve bunların Erzincan'a ait olduğunu tescillemiş oluyoruz. Bu çalışmalar ürünlerimizin markalaşmasını da sağlıyor." dedi.

Aydoğdu, bal üretimiyle kentin Türkiye'de ilk 10 il arasında yer aldığını belirterek, şöyle konuştu:

"İlimizin ve üreticilerimizin teknolojiye uygun bir paketleme tesisine ihtiyacı vardı. Bu önemli tesisin ilimize kazandırılmasında çok büyük gayreti ve emeği olan başta DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Demirdöğen'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tesisimizin tüm bal üreticilerimize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Kültür Sanat

Kültür Sanat erzincan Ekonomi Güncel Yaşam Tarım

TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak

TBMM, İsrail tehdidi için toplanıyor

 Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım tepki çekti

Kan donduran iki olay sonrası Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı tepki çekti

 İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş

Surlardaki vahşette kan donduran detaylar! Her şeyi önceden deftere çizmiş
İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor

Birileri bunun adına "sanat" diyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Koç, Aslan, Yay burcu yorumu! 7 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi 6-7 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Icardi Wanda Nara barıştı mı? İstanbul elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Hüseyin Kankaya kimdir? Hüseyin Kankaya kaç yaşında, nereli?
title