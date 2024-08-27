Üye Girişi
Haberler

Erzincan'ın manevi şahsiyetlerinden Terzibaba, dualarla yad edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da düzenlenen Terzibaba Günü programı kapsamında vatandaşlar Terzibaba Türbesi'nde dualarla bir araya geldi. Vali Hamza Aydoğdu, Terzibaba'yı anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, manevi değerlerin önemine vurgu yaptı.

Erzincan'ın manevi şahsiyetlerinden Terzibaba, dualarla yad edildi.

Kentte bu yıl ilk kez düzenlenen "Terzibaba Günü" programı dolayısıyla vatandaşlar Terzibaba Türbesi'nde sabah namazında bir araya geldi.

Burada namaz kılınıp dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

İl Müftü Vekili Gökhan Badem'in de dua ettiği programda, Vali Hamza Aydoğdu, burada kurulan "Terzi Sofrası"nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Hamza Aydoğdu, yaptığı konuşmada, Erzincan'ın tarihi günlerden birini yaşadığını söyledi.

Anadolu'nun evliyalar ve enbiyalar diyarı olduğunu ifade eden Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Her il manevi bir şahsiyeti ile yad edilir, anılır. Biz de bütün arkadaşlarımızla, belediye başkanımız, rektörümüz ve STK'lerle bir karar verdik. 'Ağustos ayının son haftasını Terzibaba Günü ilan edelim ve Terzibabamızı yad edelim' dedik. Bugün çocuk, kadın ve yaşlılarımız ile vatandaşlarımızdan oluşan muazzam bir kalabalıkla birlikte sabah namazı ile Terzibaba'yı yad etmeye onun manevi şahsiyetinden feyz almaya çalıştık. Biz millet olarak, kendi tarihimizi, kültürümüzü ve kendi değerlerimizi yaşattığımız müddetçe ayakta kalırız. Bu değerlerimizi de bugün yaşatıp aynı zamanda gençlere de aktarmamız gerekiyor. İnşallah bunu geleneksel hale getireceğiz. Gerçekten bu millet milli ve manevi değerleri ile birlikte kök saldığı müddetçe Allah'ın izniyle bu milletin sırtını hiç kimse yere getiremez."

Etkinlikler kapsamında gün içinde Terzibaba'nın hayatı ve manevi mirasının konuşulacağı Terzibaba Sempozyumu, mevlit, semazen gösterileri ve geleneksel Türk musikisi dinletisi de gerçekleştirilecek.

Program çerçevesinde sanatçı Ahmet Özhan ise Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla buluşacak.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

erzincan Kültür Sanat Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Galatasaray Young Boys maçı hangi kanalda? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Bolu tüneli neden kapalı? Bolu tüneli ne zaman açılacak? 27 Ağustos Bolu tüneli hakkında son gelişmeler... Rampage: Büyük Yıkım filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Rampage: Büyük Yıkım filmi ne zaman, nerede çekildi? KAPALI ÇARŞI DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (27 Ağustos) Dolar ne kadar oldu? 28 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 28 Ağustos aslan, oğlak, boğa burcu yorumu! BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 27 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu? CANLI maç izle! (GALATASARAY YOUNG BOYS) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Galatasaray Young Boys maçı nereden izlenir? Sevil Üstekin öldü mü? Sevil Üstekin neden öldü? Sevil Üstekin kimdir? Sevil Üstekin kaç yaşında, nereli? Kadın kuaförleri Pazar günler açık mı, kapalı mı? Güzellik merkezleri ve kadın kuaförleri hangi gün açık? Kavanoz kokusu nasıl giderilir? Cam kavanoz kokusu nasıl gider? Cama sinen koku nasıl giderilir? Mescid-i Aksa nerede, hangi ülkede? Mescid-i Aksa'nın önemi nedir, hangi şehirde? Ne zaman emekli olurum? SSK- BAĞKUR emeklilik yaşı nasıl hesaplanır? ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 28 Ağustos Çarşamba Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... 2024 Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2024-2025 güz dönemi akademik takvimi açıklandı mı? İzmir 30 Ağustos etkinlikleri 2024! İzmir'de 30 Ağustos'ta kimin konserleri var, nerede etkinlikler olacak? İzmir etkinlik takvimi İSTANBUL SON DAKİKA HAVA DURUMU! İstanbul hava durumu nasıl olacak, sağanak yağacak mı? Öğrencilere ulaşım desteği başvuru (e-devlet) ekranı! Öğrencilere ulaşım desteği var mı, ne kadar? MEB ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 2024 MEB ücretli öğretmenlik sonuçlarına nasıl bakılır? (E-Devlet sorgula) Ev hanımları nasıl emekli olur? Ev hanımlarına emeklilik şartları nelerdir 2024?
title