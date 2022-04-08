Erzincan Emniyet Müdürlüğündün "Polis Haftası" klibi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzincan Emniyet Müdürlüğündün "Polis Haftası" klibi

AA - Barış Yalçınkaya - Kültür Sanat
 - Güncelleme:
Erzincan Emniyet Müdürlüğündün 'Polis Haftası' klibi

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle klip hazırladı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle klip hazırladı.

Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabında paylaşılan görüntülerde, bir polis memurunun seslendirdiği "Bir başkadır benim memleketim" türküsüyle başlayan klip, çocuklarından ve ailelerinden sabah vedalaşarak işlerine giden polis memurlarının görüntüleri ile devam ediyor.

Klipte, Ergan Dağı Kayak Merkezi, Girlevik Şelalesi, Keşiş Dağları'nda bulunan 7 bin 500 metrekare alana yapılan Atatürk portresi ile kentin güzelliklerinin ve polislerin çalışmaları da anlatıldı.

AA / Barış Yalçınkaya - Kültür Sanat

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Polis Haftası, Polis, Türk, Kültür Sanat, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title