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Erzincan'da Zorlanan Koyun, Veterinerin Müdahalesiyle Kurtarıldı

Erzincan'da Zorlanan Koyun, Veterinerin Müdahalesiyle Kurtarıldı
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Erzincan'da bir çiftçinin doğum yaparken zorluk çeken koyunu, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden veteriner hekimin müdahalesiyle sağlıklı bir şekilde kurtarıldı.

Erzincan'da çiftçinin doğum yaparken zorluk çeken koyunu, İl Tarım ve Orman Müdürlüğündeki veteriner hekimin müdahalesiyle kurtarıldı.

Merkeze bağlı Keklikayası köyündeki yetiştirici İlhan Kaygusuz, merinos melezi koyununu doğumda zorlanınca veteriner kliniğine götürmeye karar verdi.

Kaygusuz, kliniğe gittiği sırada İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde geçerken aniden durumu kötüleşen koyunu için kurum çalışanlarından yardım istedi.

Durumu haber alan veteriner hekim İsmail Özgür İlhan, bahçede koyuna müdahale etti.

İlhan Kaygusuz, sağlıklı şekilde doğum yapan koyunun ve kuzunun bakımlarını da gerçekleştiren İsmail Özgür İlhan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Kültür Sanat
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