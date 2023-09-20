Erzincan'da Yıldızların Muhteşem Görsel Şöleni
Erzincan'da gece saatlerinde uzun pozlama tekniğiyle görüntülenen yıldızlar kartpostallık görüntü oluşturdu.
Erzincan'da yıldızların muhteşem görsel şöleni
ERZİNCAN - Erzincan'da gece saatlerinde uzun pozlama tekniğiyle görüntülenen yıldızlar kartpostallık görüntü oluşturdu.
Erzincanlı fotoğraf sanatçısı, görüntü yönetmeni Mustafa Başgöze, gece karanlığında Munzur Dağları'nın üzerindeki gökyüzünü uzun pozlama tekniğiyle görüntüledi.
Erzincan merkeze bağlı Kılıçkaya Köyü, Mercan Deresi, Kemaliye Karanlık Kanyon, Kemah Amucak Yaylası ve Kemah Yücebelen Köyü kanyonunda uzun pozlama tekniğiyle görüntülenen yıldızlar gökyüzünde etkileyici görüntüler oluşturdu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat