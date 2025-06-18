Erzincan'da Polis Güvercin Yavrusuna Su Verdi

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Erzincan'da görevli bir trafik polisi, sıcak havadan etkilenen bir güvercin yavrusuna pet şişe kapağıyla su vererek, merhametini gösterdi. Valilik sosyal medya hesabından bu davranışı övdü.

Erzincan'da görev yapan bir trafik polisi, sıcak havadan etkilenen güvercin yavrusuna pet şişe kapağıyla su verdi.

Kentte, 13 Şubat Caddesi üzerinde görev yapan bir trafik polisi, bitkin halde bir otomobilin üzerine konan güvercini fark etti. Kendisinden korkmayan ve uçmayan güvercin yavrusuna yaklaşan polis, pet şişesindeki suyu içirdi.

Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Bir damla suyla bir yüreğe dokunan polisimiz, Erzincan'ın merhametini, vicdanını temsil ediyor. Sadece güvenliği değil, hayatı da koruyan bu güzel insanı, polisimizi yürekten alkışlıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Kültür Sanat
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