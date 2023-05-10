Erzincan'da öğrencilerin uygulama derslerinde ürettiği fideler satışa sunuldu

Erzincan Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin, uygulamalı derslerinde tohumdan yetiştirdiği 15 çeşit sebze fidesinin çiftçilere satışına başlandı.

Okulda teorikte gördükleri eğitimi okul bahçesindeki serada pratiğe döken öğrenciler, öğretmenlerinin katkılarıyla ürettikleri fideleri satıp döner sermayeye katkı sağlıyor.

Okulda, yetiştirilen fidanların satışa sunulmasıyle ilgili etkinlik düzenlendi.

Erzincan Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Demir, burada, üretimi her yıl arttırdıklarını, hedeflerinin 1 milyon fide üretimi olduğunu belirtti.

Çalışmalarından dolayı öğrenci ve öğretmenleri tebrik eden Demir, "Bu yıl yaklaşık 100 bin fide üretimi yapıldı. Yaklaşık olarak 15 çeşit sebze fidemiz bulunmakta. Üretilen fidelerimiz vatandaşlarımızın uygun fiyatla alması için hizmete sunuldu. Önümüzdeki yıllarda sayıyı 1 milyona ulaştıracağız diye bir sözümüz vardı. Önümüzdeki yıl 1 milyon fideyi Erzincanlının hizmetine sunmuş olacağız." diye konuştu.

Okulun tarım alanı şefi Muzaffer Kıvanç ise "ata", "standart" ve "hibrit" olmak üzere 3 tip tohum çeşidinin olduğunu, çiftçiden gelen talep doğrultusunda öğrencilerle birlikte üretim yapıp bunları satışa sunduklarını söyledi.

Çiftçilerin ve vatandaşların ilgi gösterdiği fide çeşitleri okul serasında 1,5 ve 3 lira arasında satışa sunuldu.