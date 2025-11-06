Haberler

Erzincan'da Öğrencilere Ücretsiz Sıcak Yemek İmkanı: Terzi Sofrası

Güncelleme:
Erzincan'da binlerce öğrenciye hayırseverler tarafından sunulan 'Terzi Sofrası' uygulaması, sosyal dayanışmayı güçlendiriyor. Valilik himayesinde kurulan sofra, uzakta yaşayan 3 bin öğrenciye ücretsiz sıcak yemek sağlıyor.

Hayırseverlerin desteğiyle Erzincan Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yürütülen "Terzi Sofrası" uygulaması sayesinde, evlerinden uzak bölgede bulunan 3 bin öğrenciye ücretsiz sıcak yemek veriliyor.

Tamamen hayırseverlerin desteğiyle bir yıldır yürütülen çalışma kapsamında, Erzincan Hürriyet Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi öğrencileri tarafından öğle için hazırlanan 3 çeşit yemek, hem okullarda hem de Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyumu altında kurulan Terzi Sofrası'nda öğrencilere ikram ediliyor.

İlkokuldan üniversite çağına her öğrencinin ücretsiz faydalandığı, ihtiyaç sahibi ve engelli vatandaşların da yararlanabildiği sofra, birlikteliği ve dayanışmayı simgeliyor.

"Yemekleri hayırseverlerin desteğiyle lise öğrencileri hazırlıyor"

SYDV Müdürü Remzi Sarıgöl, AA muhabirine, Terzi Sofrası'nın geçen yıl valilik himayesinde başlatıldığını söyledi.

Evi uzak olduğu için yemeklerini dışarda yemek zorunda kalan öğrenciler için çalışmanın yapıldığını ifade eden Sarıgöl, şöyle konuştu:

"Tamamı hayırseverler tarafından organize edilen, Sayın Valimizin himayelerinde, Sosyal Yardımlaşma Vakfımızın sekretaryasını yürüttüğü bir proje. Bu proje içerisinde tüm kurumlarımızın emeği var. Yemeklerimiz Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı Erzincan Hürriyet Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi tarafından hazırlanıyor. Stadyumun altında Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün tahsis etmiş oldukları yerde, okulların açık olduğu her gün devam ettiriyoruz. Geçen yıl 1800 kişi ile başladığımız organizasyonda, bu yıl Sayın Valimizin katkılarıyla sayıyı günlük 3 bine çıkardık. Bunların 2 bin 200'ü merkeze uzak olan ilkokul, ortaokul ve lise de bulunan öğrencilerimize verilen yemekler. Kalan 800 kişi ise merkezde bulunan 800 öğrencimiz. Buranın artı bir özelliği ise ihtiyaç sahibi ve engelli vatandaşlarımız da yemek yiyebilecekleri bir yer."

Sarıgöl, üniversite öğrencilerine sağladıkları ulaşım ve burs desteğinin yanında bu sofrada yemek hizmeti de sunduklarını belirterek, "Özellikle merkeze yakın okullarımızdaki öğrencilerimiz bu hizmetten çok memnun. Maalesef yemek ücretlerinin pahalı olması nedeniyle, öğrencilerimizin simit ya da tost gibi dengesiz besleneceği şeyler yerine burada 3 kap sıcak yemesi onları mutlu ediyor. Görüldüğü gibi de her geçen gün talep artıyor." diye konuştu.

"Öğrenciler, birliktelik, paylaşma duygularını tadıyor"

General Cihat Akyol İlkokul Müdürü Emrah Gülakar ise bu eğitim öğretim yılında da öğrencilerin sıcak yemek uygulamasından faydalandığını anlattı.

Uygulama sayesinde öğrencilerin paylaşma duygularının da geliştiğini söyleyen Gülakar, "İlkokul ve ortaokuldan toplamda 154 öğrencimize, bu proje kapsamında her gün bir öğün sıcak yemek veriyoruz. Bu proje ile bütün öğrencilerimiz bir masa etrafında başta sağlıklı beslenerek, akabinde birliktelik, paylaşma ve okullarını kendi evleri gibi görme duygularını tadıyorlar. Burada emeği olan başta Sayın Valimiz Hamza Aydoğdu olmak üzere tüm paydaşlarımıza öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve okulumuz adına çok teşekkür ederim." dedi.

Öğrencilerden Berkay Yakup Rüzgar da yemekleri beğendiklerini, uygulamanın evi uzak öğrenciler için güzel bir hizmet olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Kültür Sanat
