Erzincan'da nehirdeki adacıkta mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
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Erzincan'da Karasu Nehri'ndeki adacıkta mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Erzincan'da Karasu Nehri'ndeki adacıkta mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Karasu Nehri kenarındaki adacıkta mahsur kalan köpeği gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Bölgeye giden itfaiye ekipleri, adacığa merdiven uzatarak köpeğin bulunduğu yere ulaştı.
Ekipler, burada mahsur kalan köpeği kurtardı.
Kaynak: AA / Kültür Sanat