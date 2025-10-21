Erzincan'da Mukaddes Emanetler Sergisi Yoğun İlgi Gördü

Erzincan'da "Uluslararası Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması: Anadolu'nun Kilidi Erzincan Sempozyumu" kapsamında ziyarete açılan Mukaddes Emanetler Sergisi, yoğun ilgi gördü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün himayesinde, Valiliğin öncülüğünde, Belediyenin katkısı ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin (EBYÜ) ev sahipliğinde düzenlenen sempozyum kapsamında, Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde sergilenen mukaddes emanetler 4 gün boyunca ziyaret edildi.

Vali Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, serginin 100 binden fazla insanın yüreğine dokunduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bu toprakların manevi mirasını taşıyan, her biri tarihin ve inancın sessiz birer şahidi olan emanetler, ziyaretçilerini adeta bir zaman yolculuğuna çıkardı. Sergideki her bir eserin Peygamber Efendimizin izlerini taşıyan o mukaddes hatıralar, gönüllerde derin bir huşu uyandırdı. Kiminin gözlerinde bir damla yaş, kiminin dudaklarında bir dua ile gezdikleri bu sergi, sadece bir mekan değil, aynı zamanda bir manevi buluşma noktası oldu. Bu anlamlı buluşmada emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyoruz."