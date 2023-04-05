Erzincan'da mahsur kalan atı itfaiye ekipleri kurtardı

Erzincan'da bulunduğu alanda mahsur kalan at, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Yoğurtlu Sancak Mahallesi Zambak Sokağı'nda bir at gübre yığınının bulunduğu alanda mahsur kaldı.

112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istenmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, ip yardımıyla atı bulunduğu yerden çıkardı.

Gerekli sağlık kontrollerinin ardından at sahibine teslim edildi.