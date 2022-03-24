Erzincan'da kar yağışı nedeniyle bazı okullarda eğitime ara verildi - Haberler

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Erzincan'da kar yağışı nedeniyle bazı okullarda eğitime ara verildi

AA - Barış Yalçınkaya - Kültür Sanat
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Erzincan'da kar yağışı nedeniyle bazı okullarda eğitime ara verildi

Erzincan'ın 2 ilçesinde taşımalı eğitime, Otlukbeli ilçesinde de tüm okullarda eğitime ara verildi.

Erzincan'ın 2 ilçesinde taşımalı eğitime, Otlukbeli ilçesinde de tüm okullarda eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte bir süredir aralıklarla devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle Otlukbeli ilçesindeki tüm okullarda, Tercan ve Çayırlı ilçelerinde de taşımalı eğitime bugün ara verildiği kaydedildi.

AA / Barış Yalçınkaya - Kültür Sanat

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