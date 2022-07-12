Erzincan'da Ekşisu mesire alanında bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor - Haberler

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Erzincan'da Ekşisu mesire alanında bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

AA - Kemal Özdemir - Kültür Sanat
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Erzincan'da Ekşisu mesire alanında bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

Erzincan'da doğal güzelliğiyle her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Ekşisu mesire alanı, bayramın son günü sıcaktan bunalan çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçinin uğrak yeri oldu.

Erzincan'da doğal güzelliğiyle her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Ekşi Su mesire alanı, bayramın son günü sıcaktan bunalan çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçinin uğrak yeri oldu.

Kent merkezine 14 kilometre mesafedeki Erzincan Belediyesine ait, "Ekşisu" olarak bilinen mesire alanı, dünyada yer altı suyu zenginliği bakımından ender alanlar arasında gösteriliyor.

Doğal maden suyunun yanı sıra tatlı Su, kaplıca suyu ve kükürtlü su dolayısıyla ilgi gören mesire alanına gelen vatandaşlar, gölet kenarında serinlemeye çalıştı.

Sabahın erken saatlerinde mesire alanına gelen ziyaretçiler, mangal yapmanın ve semaverde çayı içmenin keyfini çıkardı.

Ziyaretçilerden Esra Yardımcı, AA muhabirine, kent merkezinin aşırı sıcak olması nedeniyle Ekşisu mesire alanına ailesi ile birlikte geldiklerini söyledi.

Mesire alanının görülmeye değer bir yer olduğunu vurgulayan Yardımcı, "Ekşisu mesire alanının ortamı gerçekten çok güzel. Yeşilliği ve Ekşisu'un verdiği serinlikte ailemizle birlikte güzel vakit geçiriyoruz." dedi.

Ziyaretçilerden Ufuk Kalkan da bayramın son gününü ailesi ile Ekşisu'da geçirdiklerini belirterek, havaların oldukça sıcak olduğunu ancak mesire alanının çok iyi geldiğini söyledi.

AA / Kemal Özdemir - Kültür Sanat

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