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Erzincan'da dere yatağında mahsur kalan köpek kurtarıldı

Erzincan'da dere yatağında mahsur kalan köpek kurtarıldı

Kültür Sanat Haberleri

Erzincan'da dere yatağında mahsur kalan köpeğin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Erzincan'da dere yatağında mahsur kalan köpeğin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Ergenekon ile Kavakyolu mahallesini bölen Vasgirt deresinde bir köpeğin mahsur kaldığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, köpeği vücuduna bağlanan halat yardımıyla mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Vatandaşlar, gösterdikleri duyarlılıktan dolayı itfaiye personeline teşekkür etti.

Kaynak: AA / Barış Yalçınkaya - Kültür Sanat

Kavakyolu Erzincan İtfaiye Kültür Sanat Haberler

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