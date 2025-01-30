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Erzincan'da Buzla Kaplı Göl Üzerinde Curling Turnuvası

Erzincan'da Buzla Kaplı Göl Üzerinde Curling Turnuvası
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Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde, yüzeyi buzla kaplı Ardıçlı Gölü'nde vatandaşlar ve sporcular curling oynuyor. Donan gölde sporcular, sprey boyalarla pist oluşturarak keyifli anlar yaşıyor.

Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde bulunan yüzeyi buzla kaplı Ardıçlı Gölü'nde vatandaşlar ile sporcular curling oynuyor.

Kentte son günlerde etkili olan dondurucu soğukların etkisiyle bazı akarsular ile göletler buzla kaplandı.

Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde bulunan yüzeyi buzla kaplı Ardıçlı Gölü de vatandaşlar ile sporcuların buz sporları yaptığı alan haline geldi.

Yüzeyinde yaklaşık yarım metre buz tabakası oluşan gölün üzerine sprey boyalarla pist alanı oluşturan curling ve kayak antrenörleri ile sporcular, bazı vatandaşlarla doğal buz pistinde curling sporu yapıyor.

Daha önce buz pateni yapılan alanda şimdi curling oynayan sporcular, zaman zaman turnuva düzenleyip keyifli vakit geçiriyor.

Curling antrenörü Yağmur Alparslan, AA muhabirine, donan göl üzerinde sprey boyalarla pist yaptıklarını söyledi.

Sporcuların ve vatandaşların aileleriyle alanda curling oynadığını ifade eden Alparslan, etkinliklerin keyifli geçtiğini anlattı.

"Geçen senelerde buz pateni yapmıştık"

Kayak antrenörü Canser Atila ise birçok doğa sporuna ev sahipliği yapan Erzincan'da doğal pistte curling yapıldığını belirtti.

Bölgede soğuk havanın etkili olduğundan bahseden Atila, şöyle konuştu:

"Kayak merkezindeki Ardıçlı Gölü'ndeyiz. Havalar eksi 10-15 gidince gölümüz yarım metre buz kalınlığına ulaştı. Geçen senelerde buz pateni yapmıştık. Bu sene de aklımıza yine buz branşı olan curling yapmak geldi. Arkadaşlarımızla sprey boyalarla kendimize bir pist, yarış alanı oluşturup, 2'şerli takım halinde çevredeki vatandaşların da desteğiyle güzel eğlenceli dakikalar geçirdik."

Vatandaşlardan Elif Naz Kiraz da doğal buz pistinde curling oynamanın keyifli olduğunu dile getirerek, "Curlingi olimpiyatlarda görüyordum ama burada yapma fırsatım oldu. Eğlenceli ama dizleriniz biraz ıslanıyor. Onun dışında gayet eğlenceli bir aktivite olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Kültür Sanat
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