Erzincan'da 20. Yüzyıl Savaş Aletleri Sergisi Açıldı

Cumhuriyet'in 102. yılı kapsamında Erzincan'da düzenlenen '20. Yüzyıl Savaş Aletleri Sergisi', Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla açıldı. Sergi, 15 gün boyunca ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Erzincan'da "Cumhuriyet'in 102. yılında 102 Süreli Sergi Projesi" kapsamında düzenlenen "20. Yüzyıl Savaş Aletleri Sergisi"nin açılışı yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün katkılarıyla hayata geçirilen sergi, Erzincan Müzesi'nde 15 gün boyunca ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, açılışta yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 102. yılı münasebetiyle Türkiye genelinde 102 müzede farklı konseptlerle sergi açılışları yapıldığını belirterek, "Burada '20. Yüzyıl Savaş Aletleri Sergisi' iki hafta boyunca Erzincanlı vatandaşlarımızın ziyaretine açık olacak. Emeği geçen başta Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, il müdürümüze ve teşkilatına, Müze Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Bütün halkımızı buradaki '20. Yüzyıl Savaş Aletleri Sergisi'ne davet ediyorum." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Oğuzhan Kılıç ise serginin 15 gün süreyle vatandaşların ziyaretine açık ve ücretsiz olacağını anlattı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, açılış kurdelesini keserek sergiyi gezdi.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Kültür Sanat
Haberler.com
