Ermitaj Müzesi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel sergiler açıldı

Rusya'nın St. Petersburg şehrindeki Ermitaj Müzesi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılına özel olarak düzenlenen sergiler açıldı. Sergilerde Osmanlı dönemine ait madeni paralar, mühürler, tuğralar, hat eserleri, çiniler, fermanlar, silahlar ve tekstil ürünleri ile İznik çinileri sergileniyor. Ayrıca, Sakıp Sabancı Müzesi ve Sadberk Hanım Müzesi'nin koleksiyonlarından da eserler sergileniyor.

ST. Rusya'nın St. Petersburg şehrindeki dünyaca ünlü Ermitaj Müzesi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı vesilesiyle iki sergi açıldı.

"Sultan Tuğrasının Altında: Kaligrafi, Yazıbilimi, Mühürbilimi ve Parabilimi Konularında Osmanlı Mirası" ve "Boğazın Kokusu" temalarıyla düzenlenen sergilerin açılışına Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Türkiye'nin St. Petersburg Başkonsolosu Özgün Talu, Ermitaj Müzesi Müdürü Mihail Piotrovskiy ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Bilgiç, yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında kültür zenginliğini yansıtan sergilerin Rusya'nın kültür başkenti St. Petersburg'da düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

St. Petersburg kentinin, Türkiye ile Rusya arasındaki kültürel etkileşimde her zaman önemli rol oynadığını belirten Bilgiç, "Selçukludan Osmanlıya, Osmanlıdan Türkiye Cumhuriyeti'ne devrolunan tarih ve kültürümüz, St. Petersburg'da her zaman ilgi odağı oluyor." dedi.

Bilgiç, sergileri düzenleyen Ermitaj Müzesi'ne ve etkinlikler için eser gönderen Sakıp Sabancı ile Sadberk Hanım müzelerinin yetkililerine teşekkür etti.

Ermitaj Müzesi Müdürü Piotrovskiy de sergileri, Türk müzeleri ve St. Petersburg Başkonsolosluğunun katkılarıyla düzenlemekten büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "Sergilenen eserlerin pek çoğu ilk defa ziyarete açıldı ve Osmanlı İmparatorluğundaki günlük yaşamın daha iyi anlaşılmasına vesile oluyor." ifadesini kullandı.

28 Ocak'a kadar açık kalacak sergilerde Ermitaj Müzesi'nin envanterindeki Osmanlı dönemine ait madeni paralar, mühürler, tuğralar, hat eserleri, çiniler, fermanlar, üzerlerinde süslemeler ve yazılar bulunan silahlar ve tekstil ürünleri ile İznik çinileri yer alıyor.

Sergilerde ayrıca Sakıp Sabancı Müzesinin koleksiyonundaki "El Yazması Kur'an-ı Kerim" (1744 tarihli), "Levha" (1861 tarihli) ve Sadberk Hanım Müzesinin koleksiyonunda bulunan 19. yüzyıla ait "Hamam Havlusu" gibi eserler de ziyaretçilerle buluşacak.