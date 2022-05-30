Erdemli'de kursiyerlerin eserlerinin yer aldığı yıl sonu sergisi açıldı - Haberler

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Erdemli'de kursiyerlerin eserlerinin yer aldığı yıl sonu sergisi açıldı

AA - Kültür Sanat
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Erdemli'de kursiyerlerin eserlerinin yer aldığı yıl sonu sergisi açıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünde eğitim alan kursiyerlerin eserleri, yıl sonu sergisinde beğeniye sunuldu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünde eğitim alan kursiyerlerin eserleri, yıl sonu sergisinde beğeniye sunuldu.

Erdemli Belediyesi Kongre Merkezi'ndeki sergide, iğne oyası, el nakışı, ev aksesuarları, çeyiz ürünleri, süs ve takı eşyaları ve ahşap ürünlerin de yer aldığı 20 bine yakın eser sergilendi.

Etkinlikte yapılan defilede de kursiyerlerin tasarladığı kıyafetler ve gelinlik beğeniye sunuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, etkinlikteki konuşmasında meslek edindirme kurslarında bugüne kadar 13 bin 428 kursiyerin belge aldığını söyledi.

Konuşmaların ardından Açıkyörük ve Belediye Başkan Yardımcısı Rüştü Çınar, yıl sonu sergisindeki eserleri inceledi.

AA / Kültür Sanat

Erdemli Belediyesi Akşam Sanat Okulu Erdemli Mersin Kültür Sanat Haberler

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