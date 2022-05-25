Erdemli'de halk eğitim kursiyerleri sergi açtı - Haberler

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Erdemli'de halk eğitim kursiyerleri sergi açtı

AA - Kültür Sanat
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Erdemli'de halk eğitim kursiyerleri sergi açtı

Erdemli ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki kurslara katılan kursiyerler, seramik ve rölyef sergisi açtı.

Erdemli ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki kurslara katılan kursiyerler, seramik ve rölyef sergisi açtı.

Erdemli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde görevli usta öğretici Münire Karademir ve 20 kursiyer, 6 ay süren çalışmaların ardından eserlerini tamamladı.

Seramik ve rölyef sergisi, Erdemli Belediyesi Yörük Müzesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Karademir, gazetecilere, kursiyerlerin hem meslek öğrendiklerini hem de el emeği ürünlerini satarak aile bütçelerine katkı sunduklarını ifade etti.

Sergi, 27 Mayıs'a kadar gezilebilecek.

AA / Kültür Sanat

Halk Eğitim Merkezi, Seramik, Kültür Sanat, Haberler

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