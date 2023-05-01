Erdemli'de çocuklara Kur'an eğitimi verilecek binanın temeli atıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, çocuklar için Kur'an-ı Kerim kursu düzenlenecek binanın temeli atıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, çocuklar için Kur'an-ı Kerim kursu düzenlenecek binanın temeli atıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, İlçe Müftülüğünce yaptırılan 150 öğrenci kapasiteli 5 katlı binanın temel atma töreninde, kursa 4-6 yaş grubu çocukların katılacağını söyledi.

Binanın kısa sürede tamamlanacağına inandığını belirten Kondi, "Burada öğrencilerimize değerler eğitimi verilecek. Çocuklarımıza ezan, bayrak, vatan ve millet gibi milli değerlerimizi anlatacağız." dedi.

Konuşmanın ardından binanın temeli atıldı.

Törene, Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Erhan Erdoğan ve İl Müftüsü Aydın Yığman da katıldı.