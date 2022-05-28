Erdemli'de 2 bin öğrenciye deneme sınavı yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erdemli'de 2 bin öğrenciye deneme sınavı yapıldı

AA - Kültür Sanat
 - Güncelleme:
Erdemli'de 2 bin öğrenciye deneme sınavı yapıldı

Erdemli Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınavı öncesi 2 bin öğrencinin katıldığı deneme sınavı yapıldı.

Erdemli Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınavı öncesi 2 bin öğrencinin katıldığı deneme sınavı yapıldı.

Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, açıklamasında, gençleri yarına hazırlamak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi, sınava gireceklere başarı diledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük de sınavın yaklaştığını hatırlatarak, "Burada bize destek veren belediyemize teşekkür ediyoruz." dedi.

5 okulda yapılan deneme sınavına 2 bin öğrenci katıldı.

AA / Kültür Sanat

milli eğitim bakanlığı Erdemli Belediyesi Mükerrem Tollu Hisarcık Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title