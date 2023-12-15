Erdek'teki temel kazısında arkeolojik kalıntı bulundu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir evin temel kazısı sırasında arkeolojik bir kalıntı ortaya çıktı. Bandırma Müze Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda gün yüzüne çıkarılan duvar kalıntısı hakkında henüz bilgi verilmedi.

- Erdek'teki bir temel kazısında arkeolojik kalıntı çıktı

BALIKESİR - Balıkesir'in Erdek ilçesi, Sahil Mahallesi'nde bulunan bir evin temel kazısı yapılırken arkeolojik bir kalıntı gün yüzüne çıktı.

Erdek'te bir evin temel kazası yapılırken, ortaya arkeolojik bir kalıntı çıktı. Sonrasında Bandırma Müze Müdürlüğü devreye girdi. Arkeologlar tarafından yapılan kazı çalışması sonucu, kalıntının bir yapının duvarı olduğu anlaşıldı.

Bandırma Müze Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu gün yüzüne çıkarılan duvar kalıntısı ile ilgili henüz herhangi bir bilgilendirme yapılmadı.