Erciyes yarıyıl tatilinde 1 milyon 400 bin ziyaretçi ağırladı
Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden Erciyes, yarıyıl tatili boyunca 1 milyon 400 bin ziyaretçi ağırladı. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, sezon hedeflerinin 3 milyon ziyaretçi olduğunu belirtti.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes, yarıyıl tatilinde 1 milyon 400 bin ziyaretçiyi konuk etti.

Uluslararası standartlarda uzun pistleri, kar kalitesi, teknik altyapısı, 5 yıldızlı otelleri ve eşsiz doğa manzarasıyla öne çıkan Erciyes Dağı'ndaki konaklama tesislerinde, yarıyıl tatili nedeniyle yoğunluk yaşadı.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, gazetecilere, Erciyes'in dolu dolu bir yarı yıl tatili dönemi geçridiğini söyledi.

Sezonu 18 Aralık'ta açtıklarını, kar yağışıyla birlikte güzel geçen bir yılbaşı döneminin ardından sömestir tatilini de çok yoğun geçirdiklerini ifade eden Akşehirlioğlu, "Erciyes sömestirde doldu taştı desek yeridir. Yarı yıl tatili öncesi 'şimdi tam Erciyes zamanı' demiştik. Erciyes de bu sloganın hakkını verdi." dedi.

" 3 milyon rakamına emin adımlarla ilerliyoruz"

Yılbaşı ve sömestir dönemide Erciyes'te 2 milyon 400 bin kişiyi ağırladıklarını vurgulayan Akşehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Son gün itibarıyla beklediğimiz rakama ulaştık. Şu anda sömestir döneminde 1 milyon 400 bin ziyaretçi rakamına ulaştık. Sömestire gelene kadar da zaten 1 milyon ziyaretçiye ulaşmıştık. Sezon sonu hedefimiz olan 3 milyon rakamına emin adımlarla ilerliyoruz. Yarı yıl tatilinin ardından da yoğunluğumuz devam edecek. Otellerimiz rezevasyon almaya devam ediyor. Sömestir sonrasındaki dönemde de oteller şimdiden yüzde 90 doluluğa ulaştı."

Ankara'dan Erciyes'e gelen Filiz Yıldırım ise Erciyes'e ilk kez geldiğini ve çok keyif aldığını söyledi.

Ailecek ara tatilinin son günlerini burada değerlendirmek istediklerini anlatan Yıldırım, "İlk kez geliyoruz. Çok keyif aldık, ilk kayak deneyimim. Çocuğuma ayak uydurmaya çalışıyorum. Çocukların çok sevdiği bir ortam var. Ara tatili burada güzelce geçirdik." diye konuştu.

Mersin'in Silifke ilçesinden arkadaşlaryla gelen 11. sınıf öğrencisi Melih Çelik de çok eğlendiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Murat Asil - Kültür Sanat
