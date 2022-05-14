Erciyes'in &quot;gelengi&quot;si baharla yüzünü göstermeye başladı - Haberler

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Erciyes'in "gelengi"si baharla yüzünü göstermeye başladı

AA - Ergün Haktanıyan - Kültür Sanat
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Erciyes'in 'gelengi'si baharla yüzünü göstermeye başladı

Anadolu bozkırlarında yaşayan iki ayakları üzerinde durabilen gelengiler, baharın gelişiyle Erciyes Dağı eteklerindeki toprak altından çıkmaya başladı.

Anadolu bozkırlarında yaşayan iki ayakları üzerinde durabilen gelengiler, baharın gelişiyle Erciyes Dağı eteklerindeki toprak altından çıkmaya başladı.

Tarla faresi olarak da bilinen, Erciyes Dağı'nda sıkça rastlanan "gelengi" veya "geleni"ler bahar ayının gelmesiyle yüzünü göstermeye başladı.

İnsanlardan uzak yaşayan geleniler yeşeren otların arasında iki ayakları üzerinde durarak etrafı seyrederken sevimli görüntüler oluşturuyor.

Son yıllarda yaşam alanlarının daralması nedeniyle sayıları azalan gelengilere araba çarpması sonucu telef olmaması için Erciyes AŞ yetkilileri dağ genelinde "Dikkat gelengi çıkabilir" levhalarıyla önlem alıyor.

AA / Ergün Haktanıyan - Kültür Sanat

Toros Dağları, Erciyes, Kültür Sanat, Haberler

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