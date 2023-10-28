Erciş'te Cumhuriyet'in "100." yılı dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde "Cumhuriyet" yürüyüşü yapıldı. Erciş Kaymakamlığı tarafından düzenlenen "100." yıl etkinliğinde Erciş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi önünde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde dev Türk bayrakları, meşaleler, Atatürk'ün fotoğraflarıyla Şehit Nusret Akça Millet bahçesine kadar yürüdüler. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kızılay görevlileri tarafından vatandaşlara çorba ikram edilerek program sona erdi.

Yürüyüş sonunda bir konuşma yapan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu Cumhuriyetimizin 100. yılına girmiş olduğumuz günlerde Cumhuriyet'imizi kuruluşunu bir çok etkinlikle kutluyoruz. Bugün de bir yürüyüş etkinliği gerçekleştirdik. Eğer bugün ülkemizde bağımsız ve özgür bir şekilde yaşıyorsak Cumhuriyetimizin sayesindedir. Cumhuriyet demek bence halk demektir.

Programa Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu 108. Topçu Alay Komutanı Kurmay Albay Melih Akdağ, Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Onur Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, kurum amirleri, güvenlik görevlileri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.