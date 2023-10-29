Erciş'te 100 bisikletli ile 100. Yıl Cumhuriyet turu Van'ın Erciş ilçesinde 100 bisikletli ile 100. Yıl Cumhuriyet turu yapıldı.

Erciş'te 100 bisikletli ile 100. Yıl Cumhuriyet turu

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde 100 bisikletli ile 100. Yıl Cumhuriyet turu yapıldı.

Erciş'te Cumhuriyet'in 100. Yılında Kaymakamlık binası önünden başlayan bisiklet turu şehir merkezinden geçip Van-Erciş karayolu üzerinden sahil yoluna geçip sahil yolunda gidiş geliş 1 tur attıktan sonra deniz feneri önünde nihayete erdirdiler.

Cumhuriyetin 100. Yılı bisiklet turuna katılan bisiklet severler yaklaşık 10 km pedal çevirdiler. Erciş Belediyesi ekipleri pedal çeviren bisiklet severlere deniz feneri meydanında çorba, meyve suyu, kek ve su ikram ettiler.

Etkinlik sonrası konuşan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 bisiklet ile pedal çeviriyoruz. Bu etkinliğe Alay komutanımız, Cumhuriyet Başsavcımız, protokol üyelerimiz, geleceğimizin teminatı sevgili gençler ve Ercişli bisiklet severler katıldı. Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlu olsun ilelebet Yaşasın Cumhuriyet dedi.

Etkinliğe Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu 108. Topçu Alay Komutanı Kurmay Albay Melih Akdağ, Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Onur Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, kurum amirleri, ve çok sayıda bisiklet severler katıldı.