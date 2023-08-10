TOKAT'ın Erbaa ilçesinde hamurun 12 kez katlanıp arasına yağ, ceviz, haşhaş eklenerek üretilen 'Erbaa Katmerine' belediyenin başvurusuyla Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

İlçede genellikle pide salonlarında üretilen, hamurun 12 kez katlanıp arasına yağ, ceviz, haşhaş eklenerek yapılan 'Erbaa Katmeri' Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillendi. Erbaa Belediyesi katmerin tescillenmesi için 2022 yılında başvuru yaptı. Değerlendirmeler sonucu Erbaa Katmerine Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Asıl amaçlarının esnafın kazancını arttırmak olduğunu belirten Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, 'Özel günlerimizde misafirlerimiz geldiğinde veyahutta bir misafirimizi uğurladığımızda pide ile beraber katmerimiz de hep yapılır. Erbaa Katmeriyle alakalı biz coğrafi tescil başvurusunda bulunmuştuk. Bununla ilgili yapılan çalışmalar ve araştırmalar neticesinde de katmerimizin coğrafi işaretini almış olduk. Artık katmerimiz 'Erbaa Katmeri' olarak anılacak. Biz bu yaptığımız çalışmanın amacı, kültürümüzü devam ettirmek, tescillemek, katmerimizin ve Erbaa'mızın tanıtımını sağlamaktı.Burada hem esnafımızın daha çok kazanmasını, şehrimizin ve Erbaa'mızın isminin daha çok duyurulması için bu çalışmayı neticelendirdik? dedi.