Erasmus Programı Kapsamında Avrupalı Gençler Bayburt'u Keşfetti

Bayburt Kültür ve Turizm Müdürlüğünün yürüttüğü ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen Erasmus Programı kapsamında Türkiye'ye gelen Avrupalı gençler, kentin tarihi ve turistik alanlarını gezdi.

"Daha Yeşil Bir Gelecek İçin Sürdürülebilir Tatil Seçenekleri Tasarlayalım" programı kapsamında İtalya, Letonya, Polonya, İspanya, Litvanya, Romanya, Makedonya ve Yunanistan'dan gelen 30 genç, Bayburt Kalesi, Baksı Müzesi, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, Demirözü Barajı, Aydıntepe Yaylası gibi turistik özellikleriyle ön plana çıkan mekanları ziyaret etti.

Kentte köy yaşamını da deneyimleme imkanı bulan gençler, 9 gün boyunca vakit geçirdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Niyazi Gül, AA muhabirine, Türkiye ile 8 ülkeden genç turizmcileri Bayburt'ta ağırladıklarını söyledi.

Kentin tarihi ve doğal güzelliklerini anlattıklarını belirten Gül, "Eko-turizmle ilgili deneyim yapmalarına fırsat verdik. Yine yöresel yemeklerin tadımını yaptırdık ve turizm alanlarımızı gezdirdik. Yaklaşık 30 genç turizmci ile bu projeyi yürüttük. 9 gün boyunca burada ağırladık." dedi.

Proje koordinatörü Melodi Çolak ise Türkiye Ulusal Ajansı ve AB fonuyla Bayburt'ta bir gençlik hareketliliği yürüttüklerini aktardı.

Eko-turizm projesi kapsamında çalışmalar yaptıklarını dile getiren Çolak, "Eko-turizmle alakalı çalışan dernekler, kurum ve kuruluşlar projemizin ortağı olarak burada bulunuyorlar. Onlarla birlikte hem Bayburt'un hem de ülkemizde genel olarak var olan eko-turizm örneklerinden bahsettik ve Bayburt'taki eko-turizm örneklerini ziyaret ettik." diye konuştu.

Proje kapsamında Litvanya'dan Bayburt'a gelen Lalma Andrusaıtyte, Bayburt ve kültürü hakkında çok şey öğrendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Burada çok fazla güzel kaynak var. İnsanları, gelenekleri, dağları gibi. Biz bu bilgileri diğer ülkelere de sunabiliriz. Bu yüzden ben bu projeyi çok sevdim. Arkadaş canlısı insanlar ve çok iyi proje organizasyonları oldu. Bunlardan çok etkilendim ve bu şekilde ülkeme döneceğim için çok mutluyum. Böylece Bayburt hakkında çok fikir paylaşabiliriz."

Yunanistan'dan gelen Achilleas Tzelis de projenin parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Eko-turizm açısından Bayburt'un güzel bir şehir olduğunun altını çizen Tzelis, "Buradaki insanlar da çok kibar ve arkadaş canlısı. Özellikle eko-turizm açısından Bayburt çok önemli ve güzel bir yer. Burada eko-turizmin harika örneklerini, çiftlikleri ve müzeleri gezdik ve çok beğendim. Ayrıca buradaki insanlar da çok ilgili ve samimiler." değerlendirmesinde bulundu.