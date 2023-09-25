ER-VAK, Erzurum Düğünleri Konulu Sohbet Toplantısı Düzenledi

Erzurum kültürünün korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla hizmetlerde bulunan ER-VAK, kadın komisyonu tarafından düzenlenen sohbet toplantısında Erzurum düğünleri hakkında bilgiler paylaştı.

Erzurum kültürünün korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda ciddi hizmetlerde bulunan ER-VAK, hizmetlerini hız kesmeden devam ettiriyor.

ER-VAK kadın komisyonu tarafından hazırlanan proje doğrultusunda kadim Erzurum kültüründen örneklerin anlatılacağı sohbet toplantılarının ilki Temelli Kıraathanesinde "Erzurum Düğünleri" konusuyla yapıldı.

Bayanların oldukça yoğun ilgi gösterdiği toplantında, Erzurum düğünlerini anlatan Öğr. Gör. Abdullah Taşbaşı, geçmiş dönemlerdeki düğün geleneği ile günümüzdeki paket program haline dönüştürülen düğünlerin mukayesesini anlatıp, kız isteme, kısır gecesi, kına gecesi ve düğün gelenekleriyle ilgili bilgiler verdi.

Katılımcılarında bilgi sunduğu toplantı Erzurum düğün gelenekleriyle ilgili hatırlatmalarla dinleyicilerin hoş bir gece geçirmelerini sağladı. Şehrin hafızası olduklarının hatırlatmasını yapan ER-VAK Kadın Komisyonu Başkanı Nuran Çelenk, ER-VAK Kültür Etkinlikleri kapsamında 15 gün arayla toplantılarının süreceğini ve değişik kültür değerlerinin hatırlatılmasını yapacaklarının müjdesini verdi. - ERZURUM