Er Turan grubu Kayseri'de ağırlanarak tarihi hakkında bilgi aldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türk dünyasının önemli müzik gruplarından biri olan Er Turan grubunu Kayseri'de ağırladı. Grup, Kayseri'nin tarihi hakkında bilgi aldı ve kenti çok sevdiklerini ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türk dünyasının önemli müzik gruplarından biri olan Er Turan grubunu Kayseri'de ağırladı. Cumhuriyet'in 100'üncü yılı ve Turan Ethno Folk Ensemble'in 15. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye turnesine çıkan grup Kayseri'nin tarihi hakkında birçok şey öğrendiklerini ve kenti çok sevdiklerini ifade etti.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı ve Turan Ethno Folk Ensemble'in 15. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye turnesine çıkan Türk dünyasının önemli müzik gruplarından biri olan Er Turan grubu Kayseri'ye geldi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Turizm Müdürü Fehmi Gündüz rehberliğinde, Er Turan grubu öncelikle Hunat Hatun Kültür ve Sanat Merkezi'nde gezerek, medrese hakkında bilgiler aldı. Burada mini bir konser veren grup dinleyicilerden büyük ilgi gördü. Daha sonra Er Turan grubu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu yapılarak şehre kazandırılan Tarihi Kayseri Kalesi'ni gezdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Turizm Müdürü Fehmi Gündüz, dünyasının önemli müzik gruplarından biri olan Er Turan grubunu Kayseri'de misafir ettiklerini ve Kayseri'yi de gruba tanıttıklarını dile getirerek, şöyle konuştu;

"Bugün burada çok güzel bir faaliyet gerçekleştirdik. Er Turan grubu Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi Tanıtım Daire Başkanlığı bünyesinde Hunat Kültür Merkezi'nde çok güzel mini konser verdi. Mini konserin akabinde buradan çıkacağız ve kültür yolu gezisi yaptık. Bu gibi faaliyetlerin en önemli özelliklerinden biri de hem konsere gelmiş oluyorlar, hem de turistlik gezi olmuş oluyor. Biz de güzel Kayserimizi dünyanın en önemli Türk gruplarından er turanı Kayseri'de ağırladık."

Er Turan grubu üyeleri daha öncesinde Kayseri'ye geldiklerini ve Kayseri'yi çok sevdiklerini ifade ederek, Kayseri'nin tarihinin eskiye dayandığını özellikle Erciyes Dağı'nı çok sevdiklerini kaydetti. - KAYSERİ