Enstrümantal deneysel müzik grubu Balmorhea, Türkiye'de konser verecek

Gitarist Rob Lowe ve Michael Muller tarafından 2006'a kurulan enstrümantal deneysel müzik grubu Balmorhea, iki ayrı konser vermek üzere Türkiye'ye gelecek.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, Teksaslı grup, Epifoni'nin organizasyonuyla 7 Temmuz'da Ankara CSO Ada'da, 8 Temmuz'da ise İstanbul Uniq Maximum Açıkava'da sahneye çıkacak.

Şimdiye kadar sekiz albüm çıkaran ve genellikle caz, folk ve klasik müzikten esinlenerek yazılmış şarkılarıyla sevilen grup, Fleet Foxes, Mono, Tortoise, Bear in Heaven, Sharon Van Etten, Damien Jurado ve Here We Go Magic gibi isimlerle aynı sahneyi paylaştı.

Dünya çapında geniş dinleyici kitlesi bulunan Balmorhea, ABD ve Avrupa'nın yanı sıra Çin, Rusya, Kanada ve Ukrayna gibi ülkelerde de konser verdi.

Türkiye'ye ilk defa 2013'te İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın organizasyonuyla gelen grup, en son 2018'de İstanbul'da hayranlarıyla buluşmuştu.