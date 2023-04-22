Enkazdan kurtulan genç tiyatrocu, afetzede çocukların 23 Nisan umudunu kısa filme taşıdı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'da enkazdan çıkan tiyatro sanatçısı İbrahim Şahin Uyumaz, yıkıntılar arasından kurtarılan bir kız çocuğunun 23 Nisan heyecanını konu alan kısa film çekti.

6 Şubat'taki depremlere Özden Mahallesi'ndeki evlerinde yakalanan 23 yaşındaki Uyumaz, enkaz altından kendi çabalarıyla kurtuldu. Bölgedeki yardım çalışmalarına destek veren Uyumaz, bu süre zarfında afetzede çocukları gözlemleme imkanı buldu.

Bir süre sonra, deprem günü Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesinde göreve başlayan kardeşinin yanına yerleşen tiyatro sanatçısı Uyumaz, acılarına rağmen çocukların umudunu yeşertebilmek ve felaketin unutulmaması için kısa film çekmeye karar verdi.

Uyumaz, senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı "Özlem" isimli kısa filmi için beldedeki ailelerin desteğiyle 10 çocuktan oluşan oyuncu kadrosuyla Hürriyet Yıldız Kültür Merkezi'nde film seti oluşturdu.

Çaycuma Belediyesinin de destek verdiği 14 kişilik ekiple yaklaşık bir ayda hazırlanan kısa film, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, depremin yaşandığı saat 04.17'de internet ve sosyal medya platformlarında yayımlanacak.

"Hayat sahnesini beyaz perdeye taşımak istedik"

Uyumaz, AA muhabirine, asrın felaketini yaşamış birisi olarak bu süreçte depremzede çocukları gözlemleme imkanı bulduğunu söyledi.

Çocukların acılarına, yardım çığlıklarına tanıklık ettiğini aktaran Uyumaz, sinema ve tiyatronun görsel sanat olduğunu, depremzede çocukların yarasına merhem olmak için kısa film yapmaya karar verdiklerini anlattı.

Uyumaz, çocukların en büyük korkusunun seslerinin duyulmaması veya unutulmak olduğuna değinerek, "Önümüzde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı var. Sonuçta bu bayram depremin yaşandığı 11 ildeki çocukların da bayramı. O çocuklar bu sene bayramını buruk geçirecek, kutlayacak. Durum öyle olunca dedik ki acıya kardeş olalım, oradaki acıları paylaşalım ve insanlara paylaştıralım." diye konuştu.

Bundan sonraki süreçte her şeyin daha iyi olacağına inandığını dile getiren Uyumaz, insanlık dersi veren bir film yaptıklarını ifade etti.

Uyumaz, film setini çocuklar ve aileleriyle oluşturduklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Hayat sahnesini beyaz perdeye taşımak istedik ve taşıdığımıza da inanıyorum. Burada 10 çocuk oyuncum vardı. Özlem'i oynayan karakterimiz enkaza girdiği zaman 'Hocam çıkamıyorum. Ayağıma taş, diken battı.' dediği anda ben sanki Malatya'yı gördüm. Yani bizim kurduğumuz dekorda bile oyuncumuz zor anlar yaşadı."

Bu süreçte kendilerine destek olanlara teşekkür eden Uyumaz, "Ailelerden teker teker izin aldık. Çocuklarımızın aileleri geldi, bizlere dekor kurma aşamasında yardım etti. Kostümlerimizi ayarladı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Uyumaz, ilerleyen süreçte festivallere göndermeyi planladıkları filmin deprem bölgesindeki çocuklara umut olmasını istediklerini sözlerine ekledi.