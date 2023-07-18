ENKA Açıkhava Tiyatrosu Temmuz Programı

ENKA Açıkhava Tiyatrosu, temmuz ayında tiyatro, konser ve dans gösterileriyle sanatseverleri buluşturuyor. Programda 'Aşkın En Kısa Gecesi' tiyatro oyunu, Birsen Tezer konseri ve 'Taşıdıklarımız' dans gösterisi yer alıyor. Etkinlik biletleri, ENKA Sanat'ın 40. yaşına özel olarak belirlenen fiyattan satışa sunulacak.

ENKA Açıkhava Tiyatrosu, sanatseverleri temmuz ayında tiyatro, konser ve dans gösteriyle buluşturuyor.

ENKA'dan yapılan açıklamaya göre, 26 Temmuz'da "Aşkın En Kısa Gecesi" isimli tiyatro oyunu, 28 Temmuz'da Birsen Tezer konseri, 31 Temmuz'da da "Taşıdıklarımız" dans gösterisi sahnelenecek.

Murat Daltaban'ın genel sanat yönetmenliğini üstlendiği, Nilüfer Kent Tiyatrosu'nun "Aşkın En Kısa Gecesi" adlı müzikli oyunda, Özlem Zeynep Dinsel, Mert Tiryaki ve Taha Tegin Özdemir rol alıyor.

Birsen Tezer'in sahne alacağı konserde, senfonik, caz, film ve sahne müziği alanlarında eserler veren ünlü besteci Sabri Tuluğ Tırpan da konuk sanatçı olacak.

Avrupa'nın en Batı ve en Doğu uçlarını temsil eden iki dans kumpanyasını bir araya getiren "Taşıdıklarımız" adlı dans gösterisinde ise dansçılar Eira, Leyla Postalcıoğlu, Mihran Tomasyan ve müzisyen Berke Can Özcan bir araya geliyor.

Öğrenciler, etkinlik biletlerini sanatın erişimine katkı sağlamayı amaçlayan ENKA Sanat'ın 40. yaşına özel olarak belirlenen fiyattan edinebilecek.