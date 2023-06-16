Engellilerin oluşturduğu korodan unutulmaz konser

SAMSUN - Samsun'da çoğunluğu engelli bireylerden oluşan 'Gökkuşağı Korosu'nun verdiği konser büyük beğeni topladı.

Atakum Belediyesi, Atakum Kent Konseyi Engelli Meclisi ve Atakum Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle Gökkuşağı Korosu konseri düzenlendi. Koro, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde sahneye çıktı. Çoğunluğu engelli bireylerden oluşan koro, sahnede 29 eser seslendirdi. 30 kişiden oluşan koro katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı.

Yoğun katılımın olduğu konserde koronun şefliğini Atakan Karadeniz yaptı. Zaman zaman söylenen şarkılara kendisine kaptıran Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci de sahneye çıkarak koristlere eşlik etti.

"Hem hayata tutunduruyoruz, hem sanata alıştırıyoruz"

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Atakum Engelli Meclisi bir kültür, farkındalık alanıdır. Önceki dönemden bugüne kadar bu koro devam ediyor. Giderek geliştirerek sürdürüyoruz. Bu ikincisidir. Daha önce de böyle bir etkinlik yapmışlardı. Engelli vatandaşlarımızı hem hayata tutunduruyoruz hem de sanata alıştırıyoruz. Toplumun içinde biz varız, bizi de görmezden gelmeyin demelerini sağlıyoruz" dedi.

"Engelli arkadaşlarımızı topluma kazandırmak, sosyalleştirmek amacımızdır"

Etkinlikte ilk olarak konuşma yapan Atakum Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Nadide Döktür ise "Engelli arkadaşlarımız çok heyecanlıdır. Bu sene onları toplamakta biraz zorluk çektik. Bu sene depremi, seli yaşadık. Onun için arkadaşlarımızı biraz toplamakta zorlandık ama biz zoru başardık. Değişik bir gökkuşağı korosunu izleyenlerimizi sunduk. Koromuzda öğretmenler de var. Koromuzda bulunan engelliler kendilerini öğretmenleri olduğu zaman daha özgüvende hissediyorlar. Engelli arkadaşlarımızı topluma kazandırmak, sosyalleştirmek amacımızdır" diye konuştu.

Konsere CHP Samsun Milletvekili Dr. Murat Çan da katıldı.