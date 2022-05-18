Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları açıklandı - Haberler

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları açıklandı
AA - Sefa Şahin - Kültür Sanat
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (2022-EKPSS) sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (2022-EKPSS) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 24 Nisan'da uygulanan 2022- Ekpss'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
AA / Sefa Şahin - Kültür Sanat