Engelli çocuklar üniversite öğrencileriyle pasta yaparak keyifli vakit geçirdi

Afyonkarahisar'da engelli çocuklar, pasta yapımı için üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Topluluğu öğrencileri, Sedat Gökdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndaki 10 çocukla pasta yapmak için Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkezi'nde buluştu.

Mutfakta önlüklerini giyen çocuklar, üniversiteli gençlerle, çilek ve muzlu pasta yapmanın keyfini yaşadı.

Merkezin Eğitim Sorumlusu Pınar Avcı, AA muhabirine, engelli bireylere mutfak eğitimi vermeye çalıştıklarını dile getirdi.

AFSÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Topluluğu Başkanı Şerife Sultan Toker de engellilerin hayatın her anında yer aldığını, onların hayata katılması gerektiğini vurguladı.

Üniversite öğrencisi Enes Atabey Bakan ise çocuklarla pasta yaparak güzel vakit geçirdiğini ifade etti.