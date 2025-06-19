Engelli Bireyin Polis Olma Hayali Gerçekleşti
Kayseri'de bedensel engelli Hasan Can Kazel'in, polis olma hayali bir günlüğüne gerçekleştirildi. Polis ekipleri, Kazel'i evinden alarak ona üniforma giydirip görev verdi.
Kayseri'de polis ekipleri, bedensel engelli Hasan Can Kazel'in polis olma hayalini bir günlüğüne gerçekleştirdi.
Kayseri Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik (TDP) Şubesi ekipleri, bedensel engelli Kazel'in polislere sevgisinden haberdar oldu.
Polis olma ve üniforma giyme hayali kuran Kazel'i evinden alan TDP personeli, Emniyet binasında Kazel'e üniforma giydirdi, ardından kendisine görev verdi.
İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da Kazel'i ziyaret ederek görevinde ve bundan sonraki hayatında başarılar diledi.
Kazel, bir günlüğüne de olsa hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Kültür Sanat