Engelleri Aşarak Öğretmen Oldu: Veli Durmuş'un Azmi

Adana'da geçirdiği hastalık sonucu yürüme engeli yaşayan Veli Durmuş, 22 yıldır din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği yapıyor. Koltuk değnekleriyle zorlukların üstesinden gelerek öğrencilerine örnek olan Durmuş, hayallerinden asla vazgeçmedi.

Adana'da yanlış iğne nedeniyle oluşan yürüme engelinin zorluğunu koltuk değneğiyle aşıp öğretmen olan Veli Durmuş, 22 yıldır öğrencilerine din kültürü ve ahlak bilgisi eğitimi veriyor.

Durmuş'un bacaklarında, 6 aylıkken geçirdiği ateşli hastalığın ardından yapılan yanlış iğne sonucu yürüme güçlüğü oluştu.

Eğitimcilik hayali için koltuk değneğiyle ayağa kalkıp Adana'da ilkokul, ortaokul ve liseyi bitiren Durmuş, Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu.

Durmuş, 2003'te Milli Eğitim Bakanlığınca Siirt'e din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak atandı.

Adana'ya tayin olan ve mesleğini Sarıçam ilçesindeki Avukat Uğur Uçurum Ortaokulu'nda sürdüren Durmuş, koltuk değneğiyle katıldığı derslerdeki azmiyle öğrencilerine örnek oluyor.

"Görevine aşık bir insanım"

Veli Durmuş, AA muhabirine, yaşadığı zorluklara rağmen öğretmenlik hedefinden vazgeçmediğini söyledi.

Hayallerine yoğunlaştığını dile getiren Durmuş, "Asla pes etmedim. Her ne kadar fiziksel engelim olsa da kendimi engelli olarak görmüyorum. Hayatımda 'Ben engelliyim.' deyip köşeme çekilmedim." dedi.

Durmuş, yağmurlu ve karlı havalarda bile üniversite eğitiminden geri kalmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Kayseri'de kar yağarken çoğu zaman bastonum bir tarafa düştü, kalem ve kitaplarım bir yana savruldu ama yılmadım, hepsini toparlayıp eğitimime devam ettim. Azimli bir insanım. Asla isyan etmedim, hayata küsmedim. Eğer küsmüş olsaydım zaten bugün burada olmazdım. Görevine aşık bir insanım, mesleğimi severek yapıyorum."

Yürüme güçlüğünün, öğretmenlik yapmaya engel olmadığını ifade eden Durmuş, "Öğrencilerim beni çok seviyor. Öğrencilerimi geleceğe hazırlıyor, onları vatana ve millete hayırlı birer evlat olmaları için yetiştirmeye gayret ediyorum. Koltuk değneklerim artık hayatımın bir parçası oldu. İlk günkü şevkimi ve inancımı hiç kaybetmedim." diye konuştu.

Meslektaşlarının Öğretmenler Günü'nü kutlayan Durmuş, engelli bireylerin hayata küsmeyip azimle hedeflerine odaklanmaları gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Kültür Sanat
