Engeller tiyatro ile aşıldı, mutluluk yüzlerden okundu

KOCAELİ - Kocaeli'de Kılıçarslan tiyatro oyunu tüm engel gruplarının izleyebileceği şekilde sahnelendi. Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle engelli rampalarının kurulduğu salonda ayrıca işitme engelliler için işaret diliyle, görme engelliler için ise özel betimleme sistemiyle tüm engel gruplarının oyunu takip etmesi sağlandı.

Engelliler Haftası'nda Kocaeli Şehir Tiyatroları Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Sahne aldığı her yerde büyük ilgi gören Kılıçarslan oyunu, tüm engel gruplarına yönelik çalışmalarla sahneye konuldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından SDKM büyük salonu özel bireyler için hazırlandı. Engelli rampalarının kurulduğu salonda ayrıca işitme engelliler için işaret diliyle, görme engelliler için ise özel bir betimleme sistemiyle tüm engel gruplarının oyunu takip etmesi sağlandı.

Oyuna Doç. Dr. Figen Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, oyunun yazarı İskender Pala, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, 443 özel birey ve aileleri katıldı.

İskender Pala: "Bir tiyatro, bir sanat eseri bütün engelleri aşar"

Engelliler Haftası dolayısıyla Şehir Tiyatrolarınca özel bireyler için sahnelenen Kılıçarslan oyununu, özel bireyler ile birlikte izlemeye gelen sevilen yazar İskender Pala, "Ben engelli arkadaşlarımıza bu oyunun sergileneceğini duyunca İstanbul'dan kalkıp geldim. Bir tiyatro, bir sanat eseri bütün engelleri aşar. Biz gönüllere dokunmak için sanatın bütün dallarıyla onlara koşmalıyız. Görmesi olmayan arkadaşlarımıza göstermek için, işitmesi olmayan arkadaşlarımıza duyurmak için, hareket kabiliyeti olmayan arkadaşlarımıza hareket verebilmek için sanatı kullanabiliriz. Bugün bu salon pek çok tasarımıyla bütün engelli arkadaşlarımız için hazırlandı. Tiyatroda bir ilk. Bütün dünyaya da yaygınlaşmasını dileriz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir etkinliği gerçekleştirmesi takdire şayan. Buradan ayrılan insanların mutluluğunu görmek de beni çok sevindirdi" dedi.

"Bize kulaklık takarak sesli betimleme ile canlandırma yaptılar"

Doğuştan görme engelli Eren Aladağ da kendileri için özel sahnelenen oyundan çok memnun kaldığını dile getirdi. Aladağ, "Bize kulaklık takarak sesli betimleme ile canlandırma yaptılar. Çok memnun kaldık. Büyükşehir'e sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.

Görme engelli katılımcı Erhan Özyapı ise betimlemeli kulaklık eşliğinde Kılıçarslan oyununu izlediğini anlattı. Özyapı, oyunun tarihi açıdan görme engellileri bilgilendirdiğini söyledi.