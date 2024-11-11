Endonezya Büyükelçiliği 'Kötü Sinyal' Filminin Gösterimine Ev Sahipliği Yaptı

ENDONEZYA Büyükelçiliği, Endonezya yapımı 'Kötü Sinyal' filmine ev sahipliği yaptı.

Endonezya Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği, Ankara'daki Kült Kavaklıdere Sineması'nda 'Kötü Sinyal' adlı Endonezya filminin gösterimine ev sahipliği yaptı. Etkinliğe yaklaşık 200 kişi katıldı.

Etkinlik, MIKTA üyesi ülkelerin (Meksika, Endonezya, Kore Cumhuriyeti, Türkiye ve Avustralya) kendi ülkelerinden bir filmin gösterildiği 'MIKTA Film Festivali 2024' kapsamında gerçekleşti. Filmler, 8-10 Kasım 2024 tarihleri arasında Kült Kavaklıdere Sineması'nda ücretsiz olarak gösterildi.

Endonezya Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, filmin yalnızca eğlence aracı olarak değil, aynı zamanda barış, uyum ve karşılıklı saygı mesajlarını yaymak için güçlü bir araç olarak hizmet ettiğini vurguladı. Purnama, "Film duvarlar değil, köprüler inşa etmenin bir aracıdır ve güvenin eksik, şüphenin bol olduğu bir dünyada bu çok önemlidir. MIKTA Film Festivali, değerleri paylaşmak ve evrensel hikayeler aracılığıyla iletişim kurmak için bir platform" dedi.

Endonezya Büyükelçiliği, 'Kötü Sinyal' filminin gösterimiyle izleyicilere Endonezya'nın zengin kültürünü, çeşitliliğe sahip toplumunu ve başta Sumba Adası olmak üzere bölgelerinin doğal güzelliğini sunmayı amaçladığını bildirdi.

Ankara'da düzenlenen MIKTA Film Festivali 2024'te yer alan diğer filmler arasında The Kitchen (Meksika), Single in Seul (Kore Cumhuriyeti), Hesitation Wound (Türkiye) ve Strictly Ballroom (Avustralya) yer aldı.