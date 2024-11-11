Üye Girişi
Haberler

Endonezya Büyükelçiliği 'Kötü Sinyal' Filminin Gösterimine Ev Sahipliği Yaptı

Endonezya Büyükelçiliği 'Kötü Sinyal' Filminin Gösterimine Ev Sahipliği Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Endonezya Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği, 'Kötü Sinyal' adlı Endonezya filminin gösterimini MIKTA Film Festivali 2024 çerçevesinde gerçekleştirdi. Etkinliğe yaklaşık 200 kişi katılırken, film barış ve uyum mesajları yaymayı amaçlıyor.

ENDONEZYA Büyükelçiliği, Endonezya yapımı 'Kötü Sinyal' filmine ev sahipliği yaptı.

Endonezya Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği, Ankara'daki Kült Kavaklıdere Sineması'nda 'Kötü Sinyal' adlı Endonezya filminin gösterimine ev sahipliği yaptı. Etkinliğe yaklaşık 200 kişi katıldı.

Etkinlik, MIKTA üyesi ülkelerin (Meksika, Endonezya, Kore Cumhuriyeti, Türkiye ve Avustralya) kendi ülkelerinden bir filmin gösterildiği 'MIKTA Film Festivali 2024' kapsamında gerçekleşti. Filmler, 8-10 Kasım 2024 tarihleri arasında Kült Kavaklıdere Sineması'nda ücretsiz olarak gösterildi.

Endonezya Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, filmin yalnızca eğlence aracı olarak değil, aynı zamanda barış, uyum ve karşılıklı saygı mesajlarını yaymak için güçlü bir araç olarak hizmet ettiğini vurguladı. Purnama, "Film duvarlar değil, köprüler inşa etmenin bir aracıdır ve güvenin eksik, şüphenin bol olduğu bir dünyada bu çok önemlidir. MIKTA Film Festivali, değerleri paylaşmak ve evrensel hikayeler aracılığıyla iletişim kurmak için bir platform" dedi.

Endonezya Büyükelçiliği, 'Kötü Sinyal' filminin gösterimiyle izleyicilere Endonezya'nın zengin kültürünü, çeşitliliğe sahip toplumunu ve başta Sumba Adası olmak üzere bölgelerinin doğal güzelliğini sunmayı amaçladığını bildirdi.

Ankara'da düzenlenen MIKTA Film Festivali 2024'te yer alan diğer filmler arasında The Kitchen (Meksika), Single in Seul (Kore Cumhuriyeti), Hesitation Wound (Türkiye) ve Strictly Ballroom (Avustralya) yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: ABD ile yeni dönem için hazırız

ABD'deki seçim sonrası herkesin merak ettiği konu Fidan'a soruldu

 Marmaray istasyonunda güvenlik görevlisi çevredekileri rahatsız eden alkollü yolcuyu vurdu

Güvenlik görevlisi çevredekileri rahatsız eden yolcuyu böyle vurdu

 El Kassam Tugayları'ndan İsrail ordusuna ağır darbe: 15 asker öldürüldü

Piyade birliğini sıfır mesafeden havaya uçurdular
Meteoroloji'den 15 ile yağış uyarısı

15 ile uyarı yapıldı! Çok kuvvetli geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa adlı tablosunun orijinaliyle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Kim Milyoner Olmak İster! GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir, yüzde kaç? İstanbul su kesintisi sorgulama! 11 Kasım İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Hangisinin sözlük tanımında ''Uzakta olan, hakkında konuşulan kimse veya şeyi belirten bir söz'' şeklinde bir ifade yer alır? Memurlar 2025 Ocak'ta ne kadar zam alacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2024 AUZEF vize sınav sonucu sorgulama ekranı! Seda Üren kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Seda Üren kaç yaşında, nereli? Dilber Ay'ın kocası kimdir? Dilber Ay kaç evlilik yaptı? Masterchef 11 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dilber Ay kimdir? Dilber Ay kaç yaşında, nereli? Dilber Ay'ın hayatı ve kariyeri... Benfica-Porto maçı kaç kaç bitti? Benfica Porto maç özeti! Kerem Aktürkoğlu oynadı mı? Benfica Porto maçı hakkında bilgiler...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.