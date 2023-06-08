Ender Arıman anma konseri düzenlendi

Duayen tenor Ender Arıman, vefatının ikinci yılında İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma konseriyle anıldı. Konserde, birçok opera eserinden aryalar ve Napoliten parçalar seslendirildi.

? Duayen tenorlardan Ender Arıman, vefatının ikinci yılında Atatürk Kültür Merkezi'nde ( Akm ) düzenlenen konserle anıldı.

İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB) düzenlediği anma konseri, AKM Tiyatro Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

Konserde, "Pagliacci", "Manon Lescaut", "La Traviata", "Paride ed Elena", "Yevgeni Onegin", "Suor Angelica", "Robert le Diable" ve "Il Barbiere di Siviglia" operalarından aryalar ile Napoliten parçaları seslendirildi.

Konserde, İDOB solistleri Berk Dalkılıç, Alper Göçeri, Bülent Külekçi, Bahadır Özkoca, Burcu Soysev, Dilan Şaka ve Ecem Arıcasoy Yazoğlu, Hüseyin Kaya'nın piyanosu eşliğinde sahne aldı.

Ankara'da 1940'ta doğan Arıman, 1960'ta Ankara Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü'nden mezun olduktan sonra profesyonel sanat hayatına Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde başladı.

Sanat hayatını İDOB'da sürdüren ve buradan emekli olan Arıman, birçok opera eserinde, konserde yer aldı ve albüm çalışmaları yaptı.?