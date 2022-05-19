En eskisi 65 yaşında 70 aracın yer aldığı müze ziyaretçilerine kapılarını açtı - Haberler

En eskisi 65 yaşında 70 aracın yer aldığı müze ziyaretçilerine kapılarını açtı

"Selvi Boylum Al Yazmalım" filminde kullanılan "Aldırma Gönül" kamyonuna yoğun ilgi

ANTALYA Antalya'da eski Dokuma Fabrikası'nın pamuk ambarının dönüştürüldüğü Araç Müzesi'nde en yenisi 25 yaşında en eskisi 65 yaşında olan 70 aracın yer aldığı sergi ziyaretçilerine kapılarını açtı. Müzede "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminde kullanılan "Aldırma Gönül" ismini taşıyan kamyon ise hayli ilgi çekti. 70 aracın 7 yıllık bir çalışma sonucunda müzede toplanabildiği ifade edildi.

Kepez Belediyesi'nin, eski Dokuma Fabrikası'nın pamuk ambarını dönüştürdüğü Araç Müzesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda ziyaretçilere kapılarını açtı. 2 bin 800 metrekare büyüklüğündeki müzede, siyaset, sinema, havacılık alanında Türk tarihine izler bırakan nostaljik otomobil, motor ve uçaklar sergileniyor.

VECİHİ K-VI'nın gerçeğe en yakın tek replikası bulunuyor

Araç Müzesi'nde, 20 sektörden oluşan, nostaljik motorlar, otomobiller ve otobüslerin yer aldığı 70 araç ve uçaklar bulunuyor. Dokumapark'taki nostaljik araçların yer aldığı Araç Müzesi'nin ilk koleksiyonu yüzde yüz yerli üretim olan 'Devrim Otomobili' oldu. Türk sinemasının klasikleri arasında yer alan "Çiçek Abbas" filmindeki kırmızı minibüs, İlk Türk uçağı olan VECİHİ K-VI'nın gerçeğe en yakın tek replikası ve Nuri Demirdağ'ın ürettiği ilk Türk yolcu Uçağı Nu.D-38 de Araç Müzesi'nde sergileniyor.

"Aldırma Gönül"e yoğun ilgi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü araç müzesinde incelemelerde bulundu. Başkan Tütüncü otomobiller hakkında ziyaretçilere tek tek bilgi verdi. Vatandaşların başrollerinde Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın oynadığı "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminde kullanılan "Aldırma Gönül" ismini taşıyan ve o dönemde Türk taşımacılığının en ünlü kamyonlarından biri olarak kabul edilen TM 140 büyük ilgi çekti. Birçok kişi kamyon önünde cep telefonları ile öz çekim gerçekleştirdi.

"Kocaman bir ekibin tam 7 yıllık bir eseri oldu"

Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Biz her milli bayramı yeni bir eser ile karşılamayı devam ettiriyoruz. Bu bizim için bir gelenek oldu. Kocaman bir ekibin tam 7 yıllık bir eseri oldu. Tabi burası Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir müzedir. Türkiye'de çok araba müzesi var. Dünyada da araba müzesi var. Araba müzeleri genel itibariyle otomobillerin tarihlerini anlatırlar. Dolayısı ile batı eksenli müzelerdir. Ama biz otomobiller üzerinden şehrin hatıralarına uzanmak istedik. Mahalle hayatımızı sanayi tarihimizin dönemlerini ve bizi derinden etkileyen hadiseleri otomobiller üzerinden tekrar yaşayalım istedik" dedi.

En yenisi 25 yaşında en eskisi 65 yaşında olan 70 araç var

Ziyaretçilerin otomobiller üzerinden tarih okuması yapacağını belirten Tütüncü, "Bunun yanında anılarına kanatlanabilecekleri bir nokta oldu. İnanıyorum ki çok yakında müze Antalya'ya gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin listelerinde üstlerde yer alacak. Hem Antalya'ya cazibe kazandırdık hem de belediyemize bir muhteşem bir değer kazandırmış olduk. Zaten Dokumapark güzel bir yerleşkedir. Müzede en yenisi 25 yaşında en eskisi 65 yaşında olan 70 aracımız var. 4 adet Türk sanayi tarihine ışık tutacak özgün eser var. İlk Türk uçağı olan VECİHİ K-VI'nın gerçeğe en yakın tek replikası ve Nuri Demirdağ'ın ürettiği ilk Türk yolcu Uçağı Nu.D-38 burada bulunuyor" sözlerine yer verdi.