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Emre Kaya'ya 'Usta Şarkılar' ödülü

Demirören Haber Ajansı - Kültür Sanat
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Emre Kaya'ya 'Usta Şarkılar' ödülü

ŞARKICI Emre Kaya, arabesk eserlerden oluşan 'Usta Şarkılar' projesiyle Uluslararası İstanbul Ödülleri töreninde 'En iyi Performans Erkek Sanatçısı' ödülünü aldı.

-ŞARKICI Emre Kaya, arabesk eserlerden oluşan 'Usta Şarkılar' projesiyle Uluslararası İstanbul Ödülleri töreninde 'En iyi Performans Erkek Sanatçısı' ödülünü aldı.

Müzik, sinema ve futbol gibi çok sayıda kategoride 'en iyilerin' ödüllendirildiği Uluslararası İstanbul Ödülleri töreninde Emre Kaya, 'En iyi Performans Erkek Sanatçısı' ödülü almaya hak kazandı. Kaya, ödülü sevenleri adına aldığını söyledi.

Bir çok kez 'Yılın En İyi Bestecisi', Altın Kelebek'te 'En İyi Çıkış Yapan Sanatçı', 'Yılın En İyi Erkek Pop Sanatçısı", "Yılın en iyi bestesi", "Yılın en iyi klibi", "Yılın en iyi müzik eğlence programı" ve  "Radyonun Yıldızları" yarışmasında, halkın oylarıyla   "Yılın En İyi Erkek Sanatçısı" ödüllerinin sahibi olan Emre Kaya, ödül töreninde duygu dolu anlar yaşadı.


- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

Emre Kaya İstanbul Futbol Kültür Sanat Haberler

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