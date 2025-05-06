Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı

Özel'e yumruk atan saldırgan için mahkeme kararını 8 dakikada verdi
Saldırı sonrası ilk toplantı! Özel'in sözleri salonu ayağa kaldırdı

Saldırı sonrası kürsüyü yumruklayarak meydan okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Röportaj adı altında sokaklarda terör estiriyorlar

Erdoğan'dan törene damga vuran çıkış: Sokaklarda terör estiriyorlar
Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırırsa giderim

"Erdoğan çağırırsa giderim"

Empyrium Türkiye'de Konser Verecek

Empyrium Türkiye'de Konser Verecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doom, neofolk ve dark metal sahnesinin efsanevi grubu Empyrium, 5 Eylül'de Ankara'da, 6 Eylül'de ise İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.

İSTANBUL, ALMAN atmosferik doom, neofolk ve dark metal sahnesinin kült ismi Empyrium, 5 ve 6 Eylül tarihlerinde Türkiye'de sahne alacak. Empyrium, 5 Eylül gecesi Ankara Jolly Joker'de, 6 Eylül'de de İstanbul Holly Stone Beyoğlu'nda hayranlarıyla buluşacak.

Konserlerin açılışını, Avusturya'nın deneysel black metal efsanesi 'Dornenreich' ve Avusturalya'nın yükselen dungeon synth folk projesi 'Tir' yapacak.

1994'ten bu yana gotik ve folk etkili epik yapıtlarıyla türler arası geçişlere imza atan Empyrium, "Where at Night the Wood Grouse Plays", "Songs of Moors and Misty Fields" ve "The Turn of the Tides" gibi albümleriyle kült statüsüne ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu'nun diploması üniversitenin veri tabanından silindi

İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili yeni gelişme
Görüntü Türkiye'den! Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar

Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Ünlü rapçi Lvbel C5 tutuklandı

Kutlamalarda sahneye çıkacaktı! Takım şampiyon olmadan tutuklandı
'Aylık 500 bin lira gelirim' var diyen emeklinin sözleri olay oldu

"Aylık 500 bin lira gelirim" var diyen emeklinin sözleri olay oldu
Rekabet Kurumu, ünlü alışveriş sitesi N11'in satışına onay verdi

Türkiye'nin ünlü alışveriş sitesi yabancılara satıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.